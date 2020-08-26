В Крыму продлили ограничения на посещение лесов

Ограничение будет длиться еще три недели. Фото пресс-службы МЧС РК

Ограничения на посещение лесов в Крыму продлили еще на три недели, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Решение принято, чтобы обеспечить пожарную безопасность.

В ведомстве отметили, что во время ограничений лесопожарные формирования и инспекторы лесной охраны усиленно патрулируют и осматривают территорию лесов.

В МЧС призывают крымчан воздержаться от посещений лесов в этом месяце.

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