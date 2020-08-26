В Крыму 34 новых инфицированных коронавирусом за сутки

С диагнозом COVID-19 скончались 56 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за истекшие сутки зарегистрированы 34 новых больных коронавирусом.

- 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1105 человек, в том числе на дому - 12 человек, в стационарах- 875 человек, изолированы в обсерваторах 218 человек.

Лечение в медучреждениях Крыма от COVID-19 проходят 581 человек.

С начала пандемии в Крыму зарегистрированы 2131 случай коронавируса. 88 из них завозные из-за границы, 121– из субъектов РФ и по контакту с ними, 1604 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 318 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 1497 человек, из них 79 – за последние сутки. Умерли 27 человек.

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