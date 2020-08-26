Симферопольские учреждения соцобслуживания готовы к отключению воды

Два симферопольских учреждения соцобслуживания получили допрезервуары для воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В двух учреждениях соцобслуживания Симферополя уже поставили дополнительные резервуары для воды. Наполнять их будут по графику подачи водоснабжения.

Так, к отключению воды уже подготовились пансионат для престарелых и инвалидов и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

- В учреждениях установлены емкости для воды общим объемом 40 кубометров. Ситуация по обеспечению водой находится на контроле правительства Республики Крым, - подчеркнула министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, слова которой приводят в пресс-службе правительства региона.

Напомним, из-за продолжительной засухи власти Крыма решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды.

На график водоснабжения перейдут постепенно. Первый этап начался с отключения на этой неделе горячей воды. С 31 августа перестанут подавать воду ночью – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Для бесперебойной подачи воды в школах, детсадах и больницах закупят и установят дополнительные резервуары для воды. А общепит в скором времени перейдет на разовую посуду.

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