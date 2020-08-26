Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Симферопольские учреждения соцобслуживания готовы к отключению воды

Дополнительные емкости общим объемом 40 кубометров будут наполнять по графику
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
КомментироватьОставить комментарий
Два симферопольских учреждения соцобслуживания получили допрезервуары для воды.

Два симферопольских учреждения соцобслуживания получили допрезервуары для воды.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В двух учреждениях соцобслуживания Симферополя уже поставили дополнительные резервуары для воды. Наполнять их будут по графику подачи водоснабжения.

Так, к отключению воды уже подготовились пансионат для престарелых и инвалидов и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

- В учреждениях установлены емкости для воды общим объемом 40 кубометров. Ситуация по обеспечению водой находится на контроле правительства Республики Крым, - подчеркнула министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, слова которой приводят в пресс-службе правительства региона.

Напомним, из-за продолжительной засухи власти Крыма решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды.

На график водоснабжения перейдут постепенно. Первый этап начался с отключения на этой неделе горячей воды. С 31 августа перестанут подавать воду ночью – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Для бесперебойной подачи воды в школах, детсадах и больницах закупят и установят дополнительные резервуары для воды. А общепит в скором времени перейдет на разовую посуду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50