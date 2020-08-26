Загрузка ялтинских отелей и гостиниц побила все рекорды

Заполнение ялтинских объектов размещения побило все рекорды. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Заполнение ялтинских объектов размещения побило все рекорды. В августе местные отели, гостиницы и санатории загружены на 96%.

- Период ограничений во время COVID-19, конечно, сыграл свою роль в части увеличивающегося потока туристов, - подчеркнула заместитель главы администрации курортного города Ирина Романец.

В июле, по ее словам, в Ялту из 1,5 миллионов туристов, отдыхавших в Крыму, приехало около 500 тысяч человек. При 150 тысячах городского населения такие цифры поражают колоссальностью.

- С начала июля количество посещающих город туристов росло по экспоненте. Поэтому считаем, что в августе у нас будут еще большие цифры, - добавила Романец.

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