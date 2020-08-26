За сутки в Крыму утонуло двое пенсионеров

В Крыму за сутки утонуло двое курортников, одного госпитализировали в больницу. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму за сутки утонуло два пожилых курортника. Еще одного с диагнозом «неполное утопление» отправили в больницу.

Тело женщины шестидесяти лет нашли вечером в 30 метрах от берега в Феодосии. Причина смерти устанавливается, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службе МЧС по Крыму.

Спустя сорок минут бригада спасателей выехала в село Уютное Сакского района – отдыхающие нашли на берегу труп мужчины лет пятидесяти. Тело передали сотрудникам МВД, проводится расследование.

Спасти удалось 83-летнего мужчину, отдыхавшего в Евпатории. Спасатели вытащили его из воды, оказали первую помощь и отправили в ближайшую больницу.

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