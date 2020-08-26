«В Крыму не существует «гуманитарной катастрофы»: СНБО Украины сделало заявление о подаче воды в республику

График отключения воды полноценно вступит в силу со следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму нет причин для того, чтобы думать о «гуманитарной катастрофе» из-за дефицита воды. Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

- От себя хочу добавить, что никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы нехватки воды не существует, - пишет Данилов в своем Facebook.

Также секретарь заявил, что крымские водные ресурсы могут удовлетворить бытовые потребности местного населения.

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