Около симферопольской спецшколы установили памятный знак о замученных в Ейске крымских сиротах

В Симферополе у спецшколы установили памятный знак о замученных в Ейске крымских сиротах. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В память о воспитанниках-инвалидах детдома, зверски замученных гитлеровцами в 1942 году в Ейске, установили мемориальный знак около здания симферопольской спецшколы-интерната №2.

На церемонии открытия были глава региона Сергей Аксенов, замминистра просвещения России Денис Грибов, министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик, вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко, руководитель крымского управления ФСБ Леонид Михайлюк и другие почетные гости из Москвы и Краснодара.

Школа-интернет как место установки памятника неслучайно – на его месте когда-то был детдом, воспитанники которого выжили благодаря эвакуации в Кабардино-Балкарию.

- Нам очень хотелось, чтобы памятный знак стоял там, где есть дети, которые бы знали, понимали. Они такие же маленькие, - объяснила ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, слова которой приводит Крым24.

СПРАВКА КП

В начале Великой Отечественной войны 214 детей-сирот отправили из Симферополя в Ейск Краснодарского края. Летом 1942 года приморский город оккупировали нацисты. А 9 октября этого же года немцы убили всех эвакуированных ребят. Мемориальный знак установили в память о замученных сиротах из крымской столицы.

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