В Симферополе и Севастополе 27 августа частично отключат электричество

Идет ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Электричество отключат из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Садовая 40-72 (чет), 41-75 (нечет)

ул. Общественная 18-46 (чет), 15-45 (нечет)

ул. Красная 41

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

проспект Победы, 34-38, 68, 72;

ул. Адмирала Макарова, 1, 25-31;

ул. Хрулева, 8, 7, 11, 12;

ул. 1 Бастионная, 3-7, 11-15, 2-6

село Орлиное: ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14, 7-11; ул. Ореховая, 20-А, 4, 10-16, 20, 15-17, 21

с 7.30 до 16.00

ул. 9 Января 1-13(нечет), 2-8(чет);

пер. Адмиральский 1-11(нечет),2-8(чет);

ул. Бородинская 1-41(нечет),4-20(чет);

ул. Будищева 1,3,4,5,6,8;

ул. Лазаревская 2-32(чет),9-а,9,11,15-В/2,15-А,15-Б;

ул. Минская 2,4,3-13(нечет);

пер. Олонецкий 1-7(нечет),4-а,2-12(чет);

ул. Орловская 4-34(чет),3-11(нечет);

ул. Углицкая 1-17(нечет),2-46(чет);

туп. Углицкий 1,2,3,4;

ул. Якутская 26-32(чет);

спуск Петровский 2-8(чет);

ул. Хрущева 1-7(нечет)

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