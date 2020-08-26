Путина попросили открыть детский сад в Алупке

Видеообращение жителей города распространили в соцсетях. Фото: скриншот из видео / Черный список Крым | Симферополь | Севастополь

Жители Алупки обратились к президенту России с просьбой открыть единственный в городе детский сад. В свою очередь администрация Ялты обещала в ближайшее время решить этот вопрос, сообщает ForPost.

Видеообращение жителей города распространили в соцсетях. В нем люди рассказали, что здание дошкольного учреждения необоснованно признали аварийным.

- У нас все-таки возникают вопросы в законности постановления вынесенного прокурором. Без экспертизы, просто визуальный осмотр прокурора, который не является строительным экспертом. Вопрос – почему из-за неграмотности и не компетенции названных органов, должны страдать дети, - недоумевают местные жители.

Жалобы людей дошли до главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Он обещал позаботиться о дальнейшей судьбе детского сада и его воспитанников.

- Сейчас мы ждем выводы строительной экспертизы. После чего будет рассматриваться вопрос возможности отмены решения о закрытии детского сада. Вместе с тем уже готовы документы на ремонт здания, который может начаться в следующем году, - уточнил глава.

Если же детсад не откроется, руководство курортного города выделит машины, чтобы можно было отвезти детей в другие учреждения.

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