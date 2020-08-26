Украина откроет границу с Крымом в конце недели

На Украине решили открыть государственную границу с Крымом 29 августа, сообщили в пресс-службе так называемого представительства президента Украины в АРК.

- Согласно постановлению Кабмина Украины от 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 августа 29 года (суббота) прекращается действие Постановления No 26 979 «О временном прекращении контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и м. Севастополь и за рубежом, направленные на предотвращение распространения острого респираторного заболевания COVID-19 на Украине, вызванного SARS-Cov-2» от 2020 августа 2020 года, - говорится в сообщении.

Все детали по процедуре пересечения пункта въезда-выезда будут предоставлены позже. Полное решение опубликуют завтра.

Напомним, что в августе администрация президента Владимира Зеленского приняла решение ограничить пересечение границы с Крымом с 9 августа. КПП будут закрыты до 8.00 30 августа.

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