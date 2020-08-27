Погода в Крыму на 27 августа: без осадков и тепло до +33

В Крыму в разгаре сезон отдыха у моря.

27 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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