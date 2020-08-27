Температура воды в Крыму в Черном море 27 августа 2020

В районе Карадага, Алушты и Ялты вода на градус прохладнее – 24 градуса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге региона сейчас в Севастополе. Там море местами прогрелось до 25 градусов. В районе Карадага, Алушты и Ялты вода на градус прохладнее – 24 градуса. Самая холодная вода на ЮБК у берегов Феодосии – 23 градуса.

На западном побережье Крыма синоптики не фиксируют никаких температурных изменений. И в Черноморском, и в Евпатории море прогрелось до 24 градусов.

Стала теплее на градус вода в Керченском проливе – 24 градуса. В Азовском море со вчерашнего дня изменений нет – 24 градуса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50