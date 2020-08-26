Над поселком Голубой Залив раскинулся уникальный парк «Вишневый сад. Возрождение». Фото: Вишневый сад. Возрождение / ВКонтакте

Над поселком Голубой Залив появился парк деревянных скульптур «Вишневый сад. Возрождение». Он раскинулся на территории старинной усадьбы, которая, как считают местные, принадлежала Юсуповым.

Авторы парка – победители международных фестивалей по художественной резьбе и парковой скульптуре Александр Алферов, Александр Матерков, Илья Польский, Лев Брюханов, Александр Парфенов. Большую часть скульптур сделал самый именитый в России мастер деревянной парковой скульптуры Александром Ивченко.

Этот парк является первым в Крыму осуществлением международного проекта «Лукоморье». Сейчас в «Вишневом саду» установили 51 фигуру. Всех героев можно узнать даже без подсказки в виде таблички.

Так, на скале поставили скульптуру Шаляпина, недалеко от него разместился Антон Чехов. Рядом с ним Лев Толстой и Максим Горький. Чуть дальше отвели место мечтательной Даме с собачкой, забытому хозяевами Фирсу, бдительному Дворнику и заботливой Душечке, пишет Крымская газета.

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