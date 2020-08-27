За сутки в Крыму обнаружили 56 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки обнаружили 56 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. 21 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения, - отметил глава республики.

Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 2 187 случаев коронавируса, 88 из них завезли из-за границы.

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