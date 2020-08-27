Руководство Керчи найдет временный приют для жителей после взрыва в многоэтажке

В Керчи ищут временное жилье для эвакуированных жителей. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Керченскую многоэтажку, где был пожар, на время отключили электроэнергию и газ. Сейчас решается вопрос о временном жилье для жителей, эвакуированных из этого и соседних домов.

- Инициирована комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Решается вопрос об организации пункта временного размещения, а также об организации горячего питания для всех пострадавших, - объяснил глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

Помимо этого, в одном из комнат обрушилось межэтажное перекрытие с 10 на 9 этаж, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, вечером 26 августа на улице Кирова в Керчи произошел пожар на верхних этажах десятиэтажного дома. Во время ликвидации возгорания всех жителей горящего дома эвакуировали, а также оказали помощь пострадавшей керчанке.

Женщина 51 года получила 60% ожогов тела, ее госпитализировали. Сотрудники МЧС быстро потушили пожар на площади 40 квадратных метров.

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