В Крыму умер еще один пациент с COVID-19

В Крыму за сутки умер один пациент с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, число умерших с COVID-19 достигло 28 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 56 человек. Из них 21 самостоятельно обратились в больницу, почувствовав неладное. 25 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 10 – при скрининге здорового населения.

За весь период успешно побороли коронавирус 1557 человек. За сутки в лабораториях провели 3108 тестов на COVID-19.

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