В керченской многоэтажке после пожара рухнуло межэтажное перекрытие

Жителей дома, в котором произошел пожар, временно разместили в санатории и хостеле. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В керченской многоэтажке, где случился пожар, обвалилось межэтажное перекрытие между 10 и 9 этажами. Из-за этого жильцов дома эвакуировали до конца проверки всего здания специальным диагностическим комплексом.

Людей на время разместили в санатории «Москва-Крым» и хостеле «Вулкан». Сейчас в многоэтажке нет электроэнергии и газ. А власти города ищут временное жилье для эвакуированных жителей.

Напомним, на улице Кирова в Керчи вечером 26 августа произошел пожар на верхних этажах десятиэтажного дома. Во время ликвидации возгорания всех жителей горящего дома эвакуировали, а также оказали помощь пострадавшей керчанке.

Женщина 51 года получила 60% ожогов тела, ее госпитализировали. Сотрудники МЧС быстро потушили пожар на площади 40 квадратных метров.

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