Билеты на поезда в Крым и пригородные электрички стали доступны на одном ресурсе

Поездку в Крым по железной дороге стало легче спланировать

Железнодорожные перевозчики Крыма договорились о продаже билетов на одном ресурсе, чтобы упростить пассажирам синхронизацию маршрута на поездах дальнего следования и электричках. На сайте компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» можно приобрести билет на рельсобус из Керчи в Анапу.

- Благодаря дополнительному сервису на сайте grandtrain.ru пассажирам отныне доступны билеты на поезда в пригородном сообщении на территории полуострова Крым и из Керчи в Анапу, - сообщили в компании-перевозчике. - Это позволит комфортно планировать и организовывать свои путешествия, приобретая билеты на одном ресурсе.

Южная пригородная пассажирская компания выполняет рейсы по десяти направлениям: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро – Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Соленое озеро, Джанкой – Керчь, Керчь – Феодосия, Феодосия – Армянск, Севастополь - Евпатория. График движения электричек составлен таким образом, чтобы пассажиры поездов дальнего следования могли максимально быстро добраться из Симферополя в Евпаторию или Севастополь, из Владиславовки в Феодосию и обратно.

Подробное расписание движения пригородных поездов и стоимость проезда указаны на официальном сайте ЮППК. Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте grandtrain.ru и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

Информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов дальнего следования пассажиры могут получить на официальном сайте, а также по круглосуточному телефону контактного центра компании «Гранд Сервис Экспресс» - 8 800 775 54 53.

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