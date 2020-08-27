В поселке под Феодосией утонул курортник-пенсионер

В поселке под Феодосией утонул пожилой курортник. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму утонул пожилой курортник. Его тело нашли в воде возле пирса.

Трагедия произошла утром 26 августа в поселке Приморский под Феодосией. Неравнодушные увидели в воде труп 84-летнего мужчины, вызвали бригаду спасателей. Те по прибытии констатировали смерть.

Пока причины и обстоятельства смерти неизвестны.

Напомним, в Крыму 25 августа утонули два пожилых курортника, еще одного с диагнозом «неполное утопление» увезли в ближайшую больницу.

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