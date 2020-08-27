На Украине снова назвали условия подачи воды в Крым

Андрей Сенченко Фото: Архив "КП"

На Украине снова сделали радикальное заявление относительно подачи днепровской воды в Крым. Так, бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко в эфире крымского ток-шоу «На грани» на вопрос ведущего «будете ли нам продавать воду», ответил:

- Нет, конечно. Вода по Северо-Крымскому каналу пойдет тогда, когда уберется Путин с оккупационными войсками.

Напомним, что Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода, был перекрыт после того, как Крым стал российским регионом в 2014 году.

Андрей Сенченко родился и долгое время жил в Симферополе. С 2002 до 2006 года он был народным депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым. Еще до перехода полуострова в состав России стал членом партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а после 2014 года уехал на Украину, был одним из инициаторов перекрытия Северо-Крымского канала.

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