Владимир Путин прибыл в Крым, чтобы лично проехать по «Тавриде»

Фото: Григорий Назаров

Президент РФ Владимир Путин лично проедет по достроенным участкам трассы «Таврида». Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин уже находится в Крыму, он проедет по пятому этапу трассы и пообщается с рабочими.

- Это мегапроект общей протяженностью 258 км, это главная дорога Крыма, главная транспортная артерия Крыма, - сказал Песков.

Напомним, строительство «Тавриды» в Крыму ведется с 2017 года. Трасса соединит Керчь и Севастополь, а также пройдет через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. Большая часть дороги проходит по существующей трассе. В июне был подписан контракт на строительство восьмого этапа трассы стоимостью 8,9 миллиарда рублей. Работы будут проходить на участке, который начинается от 269 километра автодороги Керчь - Севастополь и заканчивается развязкой Ялта - Севастополь.

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