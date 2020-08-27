Мальчику из симферопольского детдома нужна операция

Как только малыш окрепнет, ему нужна будет оперативная помощь. Фото: Ольга Крамная / Facebook

Здоровье мальчика Сережи, которого в критическом состоянии из симферопольского детдома «Елочка» забрала Ольга Крамная, сейчас под контролем московских и крымских врачей. Как только малыш окрепнет, ему нужна будет оперативная помощь, сообщает ForPost.

Среди крымских жителей история об истощенном мальчике из детдома вызвала резонанс. Все началось с поста Ольги Крамной в соцсетях, в котором она рассказала о том, что Сережу ей отдали в критическом состоянии. Вина за все недуги малыша, по мнению опекунши, лежит на руководстве и сотрудниках детдома.

Сейчас мальчик вместе с приемной мамой находится в больнице. В скором времени ему потребуется оперативное вмешательство, но пока малыш набирается сил.

- Мы были сегодня, он идет на поправку, и у врачей оптимистичные прогнозы. Нужно оперативное вмешательство, и специалисты из аппарата Анны Юрьевны Кузнецовой со специалистами московских клиник уже обговаривают, как этом можно будет сделать, - уточнила детский омбудсмен Республики Крым Ирина Клюева.

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