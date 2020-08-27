В Крыму вырастет цена на хлеб

В Крыму подорожает хлеб. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму подорожает хлеб. Цены в среднем вырастут на 7-10% на всю продукцию предприятия «Крымхлеб», кроме социальных сортов.

Увеличение стоимости связано с резким подъемом цен на зерно и муку: по сравнению с прошлым летом, цена возросла почти на 40%, рассказал на заседании совета Общественной палаты Крыма гендиректор предприятия Андрей Венжега.

Свою лепту в ценовой рост внесли также и подъемом курса доллара, и потеря урожая зерна. По словам гендиректора, стоимость хлеба в последний раз увеличивалась в 2018 году. Сейчас АО «Крымхлеб» имеет рентабельность около 2%, при этом расходы на сырье и зарплату в итоговой стоимости продукта достигают 85%.

Но Венжега поспешил успокоить – цены расти будут постепенно в течение полугода. А стоимость социальных сортов хлеба не вырастет ни на рубль.

Увеличение стоимости хлеба в Крыму обоснованно, уверяет замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. По ее словам, в Крыму хлеб стоит меньше, чем в других регионах Южного федерального округа.

- Кроме того, что увеличились цены на зерно и муку, выросла стоимость горюче-смазочных материалов. Это тоже влияет на себестоимость производимой продукции. Учитывая, что в течение двух лет не рассматривалось повышение цен на хлеб, создались объективные причины для того, чтобы их увеличить, - уточнила Зарединова.

Рост цен больше всего отразится на дорогостоящих сортах, подчеркнула она. А продукция, пользующаяся большим спросом, не вырастет в цене.

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