Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, прибывший официально открывать трассу «Таврида» в Крыму, предложил построить больше съездов к приморским населенным пунктам полуострова.

- Съезды к морю надо делать. Такие красивые места! Люди ведь туда едут, - заявил президент, находясь за рулем «Ауруса».

Президент сам проехал по трассе и оценил ее качество. Путин сказал, что объект «впечатляет», он современный.

Перед тем, как проехать по «Тавриде», президент пристегнул ремень безопасности.

- Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что на открытии трассы также присутствовал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. «Тавриду» открыли на месяц раньше запланированного срока.

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