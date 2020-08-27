Жителям Крыма напомнили список услуг МФЦ

Жителям Крыма напомнили, какие услуги можно получить в местных МФЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство крымского МФЦ убедительно просит жителей и гостей региона обращаться в центры «Мои документы» только по государственным и муниципальным вопросам. С задачами другого толка – запись к врачу, заказ книг через интернет, помощь в составлении Excel-таблиц – администрация и операторы ГБУ РК «МФЦ» помочь не смогут.

- Конечно, мы стараемся предоставить номера телефонов профильных ведомств, но наши возможности не безграничны. Поэтому просим всех заявителей ознакомиться с перечнем предоставляемых центрами «Мои документы» услуг на сайте ГБУ РК «МФЦ» md-crimea.ru, - уточнила директор ГБУ РК «МФЦ» Ольга Макарова, слова которой приводит Крымская газета.

Весь список услуг, с которыми работает центр «Мои документы», опубликовали на официальном сайте во вкладке «Услуги». Возникшие вопросы насчет работы сотрудников можно решить в едином контакт-центре по телефонам: +7 (978) 950-96-80, +7 (978) 943-77-24.

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