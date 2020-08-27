На «Тавриде» построят дороги к городам Крыма

Фото: Григорий Назаров

Трассу «Таврида» соединят дорогами с городами и районами Крыма. Съезды будут построены до 2024 года, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин в четверг на торжественной церемонии награждения строителей трассы.

- Сегодня президент утвердил программу до 2024 года, когда от этой трассы разойдутся дороги такого же уровня в крупные города и муниципалитеты, - заявил Левитин.

Кроме того, помощник Путина заявил, что все жители России «получили свободный доступ на юг, в Крым» благодаря трассе. По его словам, на черноморском побережье появилась хорошая трасса от Сочи до Севастополя.

Напомним, официальное открытие трассы от Керчи до Севастополя прошло 27 августа. Владимир Путин за рулем «Ауруса» лично опробовал качество дороги и назвал ее современной.

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