Погорельцев керченской многоэтажки запустят в их квартиры

Жильцам двух многоэтажек в Керчи дадут возможность зайти в квартиры. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Жильцам двух многоэтажек по улице Кирова в Керчи дадут возможность зайти в квартиры. Но посещение будут контролировать специалисты МЧС.

- Информация для керчан, проживающих по адресу улица Кирова, 93 и 95, которые были отселены в связи с чрезвычайным происшествием: с 14.00 по графику в сопровождении сотрудников МЧС будет организовано посещение квартир, - сообщил в своем Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Подробнее о графике можно узнать по телефону: +7 (978) 909-11-35.

Напомним, по улице Кирова в Керчи вечером 26 августа произошел пожар в многоэтажке, в котором пострадала местная жительница 51 года – она получила 60% ожогов тела. Сейчас женщина находится в больнице. Во время ЧП также рухнула межэтажная перегородка между 9 и 10 этажами.

Жильцов дома эвакуировали и временно поселили в санатории «Москва-Крым» и хостеле «Вулкан». Вопрос их временного расселения находится на контроле прокуратуры Крыма, которая организует проверку по факту пожара.

На данный момент многоэтажка обесточена, перекрыли и подачу газа. Помимо этого, власти города ввели режим ЧС.

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