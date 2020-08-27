В Симферополе и Севастополе 28 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет электричества. Причина перебоев в том, что энергетики будут приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Садовая 18-72 (чет), 19-75 (нечет)

ул. Общественная 18-46 (чет), 15-45 (нечет)

ул. Красная 2-38 (чет), 1-41(нечет)

ул. Московская 14-18/1 (чет), 17-33 (нечет)

ул. Чонгарская 37-39а (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

ул. Репина 18,24,23

с 9.00 до 17.00

ул. Волынская 2-30,11-21;

ул. Героев Севастополя 27-37,51-55,46,54,58-60,64-66;

ул. Карла Либкнехта 49,55;

ул. Комсомольская 86;

ул. Матроса Кошки 8;

ул. Гармаша 90-92,111-117;

ул. Островского 73-81,89-97,96-126;

ул. Истомина 29,35,14,14-А,14-Б,16,16-А;

ул. Красносельского 1,7; ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11;

ул. 2 Бастионная 12-А,2,1-А,3-А;

ул. Актюбинская 40-44;

ул. Оборонная 5-7,2-8;

ул. Окопная 1-15;

пер. Геннериха 2-4;

пл. Геннериха 1-13;

ул. Белостокская 32-56,25-51;

ул. Бутырская 15; ул. Варшавская 2-10,14;

ул Генерала Родионова 5,10-36;

ул. Папанина 7-13,24,30-36;

ул. Селенгинская,2-14,3-25;

ул. Будищева 10,18-54,57;

ул.9 Радарная 1-7;

ул.10 Радарная 2-10,3,7,49;

ул.Радарная 4,1,7,21;

ул.14 Радарная 4-6,10,1-3;

ул.13 Радарная 4,13-а,3-11;

ул. 11 Радарная 2-4,3-5;

ул. 12 Радарная 4-6,12-14,1-3;

пер. 3 Радарный 1-А,1;

СТ Ветеран Эскадры,86-а,10-12,20,26,34,40,44,48-5,51-А,7,13,19,23,25,29-31,39,43,90,149;

ул.1 Радарная 1,21-23; СТ «Радар-С»; шоссе Радарное 33,39,45; пер.Радарный 2

село Орлиное: ул. Высоцкого 2,6-10,14,18-20,24,1-29; ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10,14; ул. Молодежная 26-А; ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21

с 8.00 до 17.00

ул. Коммунистическая 91/2,104-118(чет),107-127(нечет);

ул. Кочиева 3-А,3-11(нечет),6-16(чет);

пер. Краснодарский 1-21(нечет),2,4,6,9/2,10,12,14;

ул. Краснодарская 1-29(нечет),2-22(чет);

ул. Дунайская 12-20(чет),16/2,25-31(нечет);

ул. Жени Дерюгиной 4-20(чет),7-19(нечет);

ул. Декабристов 1-17(нечет),2-34(чет);

пер. Мичманский 1,2,4,6; ул. Юдина 8;

ул. Корсунская 37,39;

ул. Пожарова 26-Б,28-А

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