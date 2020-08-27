В Керчи жителям многоэтажки, где был пожар, выплатят матпомощь

Матпомощь выплатят только тем, кто прописан в керченской многоэтажке. Фото: Архив "КП"

Жильцам керченской многоэтажки, в которой вечером 26 августа произошел пожар, выплатят материальную помощь.

- Всем пострадавшим выплатят единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей. Также окажут финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей тем, кто частично утратил свое имущество, и в размере 100 тысяч тем, кто полностью утратил свое имущество, - сообщил зампредседателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, выступление которого можно найти в Facebook у мэра Керчи Сергея Бороздина.

Зампред также добавил, что матпомощь выплатят только тем, кто зарегистрирован в многоэтажке.

Напомним, по улице Кирова в Керчи вечером 26 августа произошел пожар в многоэтажке, в котором пострадала местная жительница 51 года – она получила 60% ожогов тела. Сейчас женщина находится в больнице. Во время ЧП также рухнула межэтажная перегородка между 9 и 10 этажами.

Жильцов дома эвакуировали и временно поселили в санатории «Москва-Крым» и хостеле «Вулкан». Вопрос их временного расселения находится на контроле прокуратуры Крыма, которая организует проверку по факту пожара.

На данный момент многоэтажка обесточена, перекрыли и подачу газа. Помимо этого, власти города ввели режим ЧС.

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