На Украине рассказали о новых правилах пересечения границы с Крымом

В конце недели уже можно будет пересекать границу Фото: Архив "КП"

Стали известны новые правила пересечения границы между Крымом и Украиной.

Как сообщили в пресс-службе украинского министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, отныне контрольно-пропускные пункты будут работать в штатном режиме.

Те, кто уже в эту субботу поедут из Крыма на Украину, должны будут установить специальное приложение. Оно нужно, чтобы отследить обязательную самоизоляцию прибывших граждан.

Также по прибытии можно будет сдать тест на коронавирус. При отрицательном результате карантин для граждан закончится досрочно.

При этом самоизоляцию не требуется соблюдать детям до 12 лет, сотрудникам официальных международных миссий, а также организаций, аккредитованных на Украине.

Напомним, что еще вчера на Украине приняли решение об открытии государственной границы с Крымом 29 августа

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