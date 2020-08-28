Температура воды в Крыму в Черном море 28 августа 2020

Самая холодная вода сейчас у берегов Феодосии. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге региона сейчас в Севастополе. Там море местами прогрелось до 25 градусов. В районе Карадага, Алушты и Ялты вода холоднее – 24 градуса. Самая холодная вода на ЮБК у берегов Феодосии – 23 градуса.

На западном побережье Крыма особых изменений в температурных показателях нет. И в Черноморском, и в Евпатории вода прогрелась до 24 градусов.

Не фиксируют синоптики изменений температуры на востоке региона. Так, морская вода в Керченском проливе и Азовском море прогрелась до 24 градусов.

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