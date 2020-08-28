Погода в Крыму на 28 августа: переменная облачность и тепло до +31

В Крыму очень красиво. Фото: Михаил ПАТЛИС

28 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах и Севастополе сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер днем северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до +30°.

В Керчи переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха до +29°.

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