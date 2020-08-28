На мысе Меганом перевернулся УАЗ с туристами

УАЗ от падения в пропасть спасло дерево. Фото: МЧС РК

На мысе Меганом в окрестностях Судака перевернулся УАЗ с туристами. Прогулка по склонам с живописными видами на акваторию моря едва не закончилась трагедией.

По данным МЧС Крыма, на автомобиле УАЗ осуществлялся прогулочный выезд по горной местности. Осуществляя спуск вниз, водитель не справился с управлением, в результате чего внедорожник выехал с дороги и опрокинулся.

- Транспортное средство, несколько раз перевернувшись, ударилось о дерево, которое и остановило дальнейшее падение вниз с горы, - уточнили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели приняли меры пожарной безопасности, оказали психологическую помощь пострадавшим, и доставили их к автомобилю «скорой помощи».

Двоих пришлось госпитализировать, остальным медпомощь оказали на месте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50