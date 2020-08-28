За сутки в Крыму зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Крыму за сутки обнаружили у 84 человек в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 20 из них выявили при обращении за медпомощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 прибыл из другого субъекта РФ), еще один случай завезли из Узбекистана.

С начала пандемии в Крыму зарегистрирован 2 271 случай коронавируса, 89 из них завезли из-за границы, 122 случая - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1 722 случая выявили при обращении за медпомощью и по контакту с лицами, зараженными коронавирусом, 388 зараженных обнаружили при скрининге здорового населения.

Выздоровели за весь период 1580 человек, 23 из них - за последние сутки. Умерли с начала пандемии 30 человек, двое - за последние сутки.

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