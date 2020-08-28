В Крыму за сутки скончалось еще два пациента с COVID-19

За сутки в Крыму умерло еще 2 пациента с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки умерло еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, число умерших с COVID-19 достигло 30 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 84 человека. Из них 20 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 52 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 11- при скрининге здорового населения. Последний зараженный приехал из Узбекистана.

За весь период выздоровело 1580 человек. За сутки в лабораториях провели 3124 теста на коронавирус.

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