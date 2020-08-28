Две женщины утонули в Евпатории Фото: Анна КИРИЕНКО

В Евпатории во время морских купаний утонули две женщины. Тело одной из них нашли в 70 метрах от берега, другой - в 40 метрах.

Первую утопленницу из воды на берег подняли спасатели пляжа «Изумрудный» на набережной им. Горького. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Личность погибшей устанавливают полицейские.

Вторую 68-летнюю погибшую заметили еще в момент, когда она стала тонуть на оборудованном пляже «Солярис». На берег ее доставили другие отдыхающие и спасатели. Но усилия были тщетными — бригада «скорой помощи» констатировала смерть.

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