В Крыму 28 августа местами пройдут сильные дожди с грозами и градом

Крым 28 августа накроет шторм. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму объявили штормовое предупреждение: в течение дня 28 августа на полуострове местами пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Во время непогоды увеличивается риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

Жителям и гостям республики советуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал на улице, стоит держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, старых деревьев и дорожных знаков. Не следует искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить.

В ведомстве рекомендуют судоводителям и рыболовам лучше воздержаться от выхода в море, а водителям заставшую в дороге непогоду лучше переждать на обочине.

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