Россиянок, забеременевших в Крыму, стало на треть больше

Российские туристки массово забеременели в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдых в Крыму для многих российских туристок закончился беременностью. Такую информацию предоставили социологи и демографы. Ученые исследовали различные интернет-площадки по вопросам, связанные с планированием беременности и выявили интересную закономерность.

Исследователи предполагают, что виной всему ограничения, связанные с коронавирусом, ведь в этом году все курортники толпой ринулись именно на побережье Черного моря.

По данным специалистов, количество беременных российских туристок, в сравнении с прошлым годом, увеличилось почти на 29 процентов. Уже в апреле следующего года на свет появятся больше младенцев, зачатых на солнечном полуострове.

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