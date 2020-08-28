Житель Евпатории пойдет под суд за мошенничество на 8,5 миллионов рублей

За мошенничество на 8,5 миллионов рублей жителю Евпатории грозит 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве более чем на 8,5 миллионов рублей. Деньги он получал от предпринимателей за посреднические услуги в получении муниципальных подрядов и покровительство видению бизнеса со стороны властей.

По информации прокуратуры РК, в середине 2017 года обвиняемый обманул руководителя одного из предприятий Евпатории. От него мошенник получил 5 миллионов рублей, якобы для дачи взятки сотрудникам горадминистрации, чтобы предприятие получило контракт на ремонт дворовых территорий. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Аналогично он получил 3,5 миллиона рублей от двух предпринимателей за оказание содействия в заключении договора аренды торговых мест в торговом комплексе, а также за общее покровительство при ведении бизнеса. Сейчас Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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