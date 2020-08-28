В субботу в Ялте выберут «Королеву Тавриды»

Уже второй год мероприятие проходит в отеле Palmira Palace. Фото авторов проекта "365 дней в Крыму"

В субботу в Ялте пройдет конкурс красоты, на котором выберут «Королеву Тавриды», а также «Принца и Принцессу Тавриды». Уже второй год мероприятие проходит в отеле Palmira Palace.

Шикарные фотозоны, вспышки фотокамер, показы новых коллекций от дизайнеров и, конечно же, обворожительные участники - все это ждет участников конкурса.

Фото авторов проекта "365 дней в Крыму"

- Победители получат главные титулы и короны Крыма, подарки от партнёров и спонсоров конкурса, публикации и интервью в журналах, а также все трое победителей станут лицом рекламной кампании конкурса в 2021 году, - рассказала организатор конкурса Лана Верина.

Также на мероприятии будут присутствовать звездные гости: Василий Киреев, - солист группы «Премьер Министр», Марина (Иванова) Киреева - солистка группы «Краски», а также Ксения Миляева – известная исполнительница и композитор, участница многочисленных российских шоу и фестивалей, артисты выступят на этом конкурсе.

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