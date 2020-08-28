В Крыму зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19

Крым поставил новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки зафиксировали рекордное число зараженных новой коронавирусной инфекцией – 84 человека. Из них 20 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 52 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 11 – при скрининге здоровое населения. Последний зараженный прибыл из Узбекистана.

- Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2271 случай новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 122 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 1722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 338 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период пандемии успешно побороли болезнь 1580 человк, умерло – 30 человек. В лабораториях за сутки обследовали 3124 человека.

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