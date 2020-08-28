В Крыму хлеб станет дороже на 7-10%

В Крыму ожидается рост цен на хлеб. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму на ближайшие полгода прогнозируют рост цен на хлеб. В среднем стоимость увеличится на 7-10%.

Это связывают с резким подъемом цен на зерно и муку. По сравнению с прошлым летом, цена возросла почти на 40%, рассказал на заседании совета Общественной палаты Крыма гендиректор предприятия Андрей Венжега.

Свою лепту в ценовой рост внесли также и подъемом курса доллара, и потеря урожая зерна. При этом Венжега подчеркнул, что рост цен не коснется социальных сортов хлеба.

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