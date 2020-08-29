Погода в Крыму на 29 августа: переменная облачность и тепло до +33

На полуострове теплый летний день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 августа на Крымском полуострове в западных районах и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю:

29 августа: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный, восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

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