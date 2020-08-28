Строительство в Крыму двух домов социального найма обернулось уголовным делом

Два многоквартирных дома социального найма должны были построить в Гвардейском, но деньги украли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтракта на строительство двух домов социального найма в поселке Гвардейское недалеко от Симферополя. За два 160-квартирных дома подрядчик получил 331 миллион рублей аванса, но в оговоренный срок многоэтажки не были сданы в эксплуатацию.

По информации прокуратуры, госконтракт Службой капитального строительства РК был заключен в 2017 году на сумму более 703 миллионов рублей. В последующем стороны договорились о перечислении аванса в 70 %.

- При этом подрядчик, достоверно зная, что в отношении предприятия ведется процедура признания несостоятельным (банкротом), в связи с чем последний не сможет предоставить обеспечение контракта в виде банковской гарантии на полученный аванс, ввел заказчика в заблуждение, получив от Службы капитального строительства Республики Крым бюджетные средства в виде аванса на общую сумму более 331 миллионов рублей, - отметили в прокуратуре.

Работу подрядчик не выполнил, банковской гарантии не предоставил, средства не вернул. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере». Идет проверка должностных лиц Службы капстроительства РК.

По результатам ее проведения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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