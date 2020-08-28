Крым 28 августа накроют ливни с грозами и градом

Крым 28 августа накроют сильные дожди с грозой и градом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителям и гостям полуострова стоит держать наготове зонтики и достать из шкафа куртки с капюшонами: в течение дня 28 августа в республике местами пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

В пресс-службе МЧС по Крыму предупреждают, что в это время возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие конструкции, старые деревья.

Крымчанам рекомендуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал на улице, лучше обходить стороной рекламные щиты, вывески, старые деревья и дорожные знаки. Не следует искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить.

Судоводителям и рыболовам лучше воздержаться от выхода в море, а водителям непогоду, заставшую в дороге, лучше переждать на обочине.

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