Несколько часов ливней принесли Симферополю треть месячной нормы осадков

Проблему с засухой прошедший днем в Симферополе дождь не решит. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Сильный дождь, прошедший сегодня днем в Симферополе, дал почти треть месячной нормы осадков.

- Выпало 16 миллиметров осадков. Это около третьей части месячной нормы. Проблему с засухой, конечно, этот кратковременный дождь не решит, - объяснила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая КП-Крым.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение: в течение дня 28 августа на полуострове местами пройдут ливни с грозой и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду. Жителям и гостям полуострова советуют отложить на время непогоды походы в горы и леса.

Также из-за продолжительной засухи власти Крыма решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды.

График водоснабжения введут постепенно. Первый этап начался с отключения на этой неделе горячей воды. С 31 августа перестанут подавать воду ночью – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Для бесперебойной подачи воды в школах, детсадах и больницах закупят и установят дополнительные резервуары для воды. А общепит в скором времени перейдет на разовую посуду.

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