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Во время непогоды в Джанкое на проезжую часть упало дерево

Инцидент произошел из-за сильного ветра
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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В Джанкое во время непогоды рухнуло дерево. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

В Джанкое во время непогоды рухнуло дерево. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

В соцсетях набирает популярность пост с рухнувшим на автодорогу деревом в Джанкое. Инцидент произошел днем во время непогоды.

- Слава богу, никто не пострадал, - написал один из пользователей под записью.

Как сообщает Крымское информационное агентство, ветер повалил дерево на улице Московской, из-за чего движение встало.

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