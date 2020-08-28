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Керчь собирает пожертвования погорельцам дома по ул. Кирова

Деньги будут зачислены в бюджет
Анна КириенкоАнна КириенкоАннаКириенко
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Сбор пожертвований ведется под контролем администрации Керчи

Сбор пожертвований ведется под контролем администрации Керчи

Администрация Керчи просит перечислять безвозмездные пожертвования пострадавшим от пожара жителям многоэтажки по ул. Кирова, 93 следует перечислять в бюджет на специальный счет. В назначении платежа необходимо указать, что деньги предназначены погорельцам этого дома.

Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация города Керчи Республики Крым л/сч 04753208530)

ИНН: 9111005875

КПП: 911101001

Номер счета: 40101810335100010001

Наименование банка: Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, г. Симферополь

БИК: 043510001

КБК: 90220704050040001150

ОКТМО: 35715000

Напомним, пожар в многоэтажном доме в Керчи произошел 26 августа. Из-за опасности обрушения конструкций спасатели эвакуировали 115 человек. Временно их поселили в одном из санаториев города.

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