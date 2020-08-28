Керчь собирает пожертвования погорельцам дома по ул. Кирова

Сбор пожертвований ведется под контролем администрации Керчи
Администрация Керчи просит перечислять безвозмездные пожертвования пострадавшим от пожара жителям многоэтажки по ул. Кирова, 93 следует перечислять в бюджет на специальный счет. В назначении платежа необходимо указать, что деньги предназначены погорельцам этого дома.
Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация города Керчи Республики Крым л/сч 04753208530)
ИНН: 9111005875
КПП: 911101001
Номер счета: 40101810335100010001
Наименование банка: Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, г. Симферополь
БИК: 043510001
КБК: 90220704050040001150
ОКТМО: 35715000
Напомним, пожар в многоэтажном доме в Керчи произошел 26 августа. Из-за опасности обрушения конструкций спасатели эвакуировали 115 человек. Временно их поселили в одном из санаториев города.
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