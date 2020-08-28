Из Гагаринского парка сбежал лебедь

Птица залетела к жильцам на улице Ракетной. Фото пресс-службы "Детского парка"

Из симферопольского парка имени Гагарина улетел лебедь. После побега птица оказалась во дворе частного дома на улице Ракетной. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе «Детского парка».

- Есть предположение, что птицу очень сильно испугали, поэтому она и улетела. Лебедь залетел в частное домовладение. И хорошо, что люди решили позвонить на горячую линию и рассказать о случившемся, - отметили в ведомстве.

Людей, которые обнаружили лебедя у себя во дворе, насторожило еще и то, что птица подпустила жильцов очень близко.

- Это говорит о том, что лебедь ручной, - уточнили в пресс-службе.

После непривычной ситуации лебедя благополучно довезли до «дома» - пруда в Гагаринском парке и отпустили к своему семейству. Пернатые сразу же приняли пропавшего члена семьи.

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