В Крыму за сутки 76 новых случаев коронавируса

За сутки 76 подтврежденных случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса.

- 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения, в том числе 2 - прибывшие из других субъектов, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1153 человека, в том числе на дому - 12 человек, в стационарах 942 человека, в обсерваторах - 199.

С начала периода наблюдения в Крыму зарегистрированы 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 1624 человека, 44 из них – за последние сутки. Всего умерло 30 человек.

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